شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار مديرا فنيا لفريق غزل المحلة.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي غزل المحلة اختيار مختار مختار مديرا فنيا للفريق، خلفا لخالد عيد الذى تمت إقالته مؤخرا، ويضم الجهاز كلا من: سعيد عبد العظيم- معد بدنى، ومعه عبد الله رجب مدرب عام، وأسامة محمد مساعد مدرب، وعمرو رمضان مساعد مدرب، وعصام عبد العظيم مدرب حراس مرمى.

وأصدر مسئولو نادى غزل المحلة بيانا أعلنوا فيه توجيه الشكر للجهاز الفني، بقيادة خالد عيد، والاستقرار على التعاقد مع مدير فنى جديد فى الفترة القادمة.

وخسر غزل المحلة بنتيجة 6 / 0 أمام بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد الدفاع الجوى، فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز رغم بقاء الفريق فى الدورى الممتاز.

وتجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 35 فى المركز الخامس عشر، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 46 هدفًا.

تصدر خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائمة المدربين المرشحين لتدريب فريق سموحة الموسم المقبل، حال رحيل أحمد سامى المدير الفنى الحالى للفريق السكندري.

ويعد خالد عيد من أفضل المدربين فى بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم عقب الأداء القوى الذى قدمه لاعبو غزل المحلة فى المباريات، وضمان بقاء الفريق فى الدورى الموسم المقبل بأقل الإمكانيات المادية.