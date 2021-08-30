شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة نيجيريا: مواجهة مصر فى نهائيات أمم أفريقيا صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تيجاني بابانجيدا، نجم المنتخب النيجيري وفريق أياكس امستردام الهولندي السابق، أن الدولي المصري محمد صلاح هو اللاعب الأفريقي الأبرز للحصول على جائزة أفضل لاعب فى العالم بحقبة ما بعد اعتزال الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وعن قرعة نهائيات كاس أمم أفريقيا المقبلة فى الكاميرون قال بابانجيدا فى تصريحات عبر زووم ببرنامج السادسة بقناة النادي الأهلي، "مواجهة نيجيريا مع مصر في دور المجموعات بالكان ستكون صعبة للغاية، منتخب نيجيريا يمر بظروف صعبة فى الوقت الحالى، أما مصر فتمتلك جيلا رائعا على رأسهم صلاح".

وأكد أسطورة "النسور الخضراء" أنه كان محظوظا باللعب ضمن الجيل الذهبي لمنتخب نيجيريا لكن حاليا الفريق يعاني، مرشحا منتخبات مصر والجزائر الذى يمتلك شخصية كفريق وغانا والكاميرون للمنافسة على لقب أمم أفريقيا المقبلة.

وعن تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات مونديال 2022، شدد تيجاني على أن منتخبات مصر والكاميرون والجزائر وغانا بالإضافة إلى نيجيريا من أهم المرشحين للصعود لكأس العالم.. موضحا أن منتخب مصر الحالي يمتلك لاعبين مميزين قادرين على الوصول إلى أبعد نقطة في المونديال القادم.