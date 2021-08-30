شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتفق مع الزمالك على استعارة عبد السلام وياسين مرعى "موسمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، جلسة مع إدارة الزمالك شهدت إنهاء الاتفاق حول استعارة الثنائى محمد عبد السلام وياسين مرعى، مدافعى الفريق الأبيض، لمدة موسمين ويحق لنادى الزمالك قطع الإعارة بعد الموسم الأول حال الحاجة إلى ذلك.

وتوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.

فيما دخل نادى الاتحاد السكندرى فى مفاوضات مع عمرو الحلوانى، الظهير الأيسر لنادى أسوان، للحصول على توقيعه والانضمام لصفوف زعيم الثغر فى الموسم الجديد، بعد هبوط أسوان إلى دورى القسم الثانى هذا الموسم، ويمتلك الحلوانى أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز فى الوقت الحالى بعد التألق مع أسوان فى الموسم المنقضى بصناعة 12 هدفا وتسجيل خمس أهداف.

ويفاضل الحلوانى فى الوقت الحالى بين تلك العروض لاختيار الأفضل من بينها حيث يمتلك عروضا من بعض أندية القاهرة إلى جانب عرض الاتحاد السكندرى الذى يرغب فى الحصول على خدماته بناءً على رغبة حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى الذى طلب ضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد على أن تحسم تلك المفاوضات خلال الأسبوع الجارى.