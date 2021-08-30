شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يفوز على الرجاء بثلاثية وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، في تحقيق الفوز على نادي الرجاء المطروحي، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، عصر اليوم الإثنين، على ملعب أليكس ويست، في برج العرب بالإسكندرية.

وفاز فريق فاركو على حساب الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد باللقاء الودي الذي جمع الفريقين، ضمن استعدادات فاركو لبدأ الموسم الجديد 2021 - 2022 من الدوري المصري الممتاز، وأحرز أهداف فريق فاركو كلًا من علي بهيج، أحمد سعيد وعبدالناصر "دي ماريا".

وتأتي ودية فاركو أمام الرجاء المطروحي هي الثالثة في برنامج استعداد الفريق للموسم الكروي الجديد.