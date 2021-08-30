الامارات | إنشاء فرع لنادي الزمالك في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء فرع لنادي الزمالك في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك المصري في مؤتمر صحافي عقده اليوم الإثنين، عن إنشاء فرع للنادي في الإمارات، مشيراً إلى أن ذلك سيحقق الفائدة لـ"القلعة البيضاء" وللشركة الراعية للمشروع.

وقال عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك حسين السيد للموقع الرسمي للنادي: "إن شعبية الزمالك في الخليج والوطن العربي سبب رئيسي في الموافقة على إنشاء فرع للنادي بالإمارات، مضيفاً: "تجربة إنشاء فرع للنادي بالإمارات ستكون مفيدة بالنسبة للنادي وبكل تأكيد للشركة الراعية للمشروع”.

ووقع الزمالك على بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الاستثمارية لإنشاء فرع للنادي في الإمارات.

من جهته، وجه المستشار الفني لإدارة نادي الزمالك فاروق جعفر التهنئة للنادي على التتويج ببطولة الدوري الممتاز، وشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب واللجنة السابقة برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز والمجلس السابق على الجهد المبذول لتحقيق هذا الهدف.

وقال جعفر: "هذا المشروع أمر مميز بأن يكون الزمالك كبيرا في الإمارات، إذ نعمل بشكل احترافي كبير.. والزمالك رقم واحد في مصر والوطن العربي، وصاحب شعبية في الخليج ونعيش هذه الأيام فرحة وبهجة بالتتويج بالبطولات"، واختتم: "كلنا نفتخر بنادي الزمالك".

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