بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية بشأن مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم «قطر 2022»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، اليوم الإثنين، عن اتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم "قطر 2022".

وبحسب ما ذكر موقع "في الجول"، فإن الشركة المتحدة نجحت في الحصول على حقوق بث جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات داخل وخارج مصر، وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وأضاف الموقع أن الشركة حصلت ايضاً على حقوق بث مباريات المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة مباشرة إلى كأس العالم، والتي تعقب دور المجموعات.

وتأكيداً لإعلان الشركة، أعلنت قناة "أون تايم سبورتس"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إذاعة مباريات المنتخب بتصفيات المونديال.

وسيخوض المنتخب الوطني مواجهة هامة ومرتقبة أمام نظيره أنجولا يوم الأربعاء المقبل على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وسيطير المنتخب الوطني لمواجهة الجابون يوم 5 من الشهر ذاته في الجولة الثانية من التصفيات.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، بجوار كل من الجابون، ليبيا، الجابون.