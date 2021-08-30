أخبار نادي الزمالك.. الرجاء المغربي يضم حميد أحداد.. وعرض رسمي من اتحاد جدة لضم طارق حامد

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح مسئولو نادي الرجاء المغربي في إنهاء صفقة اللاعب حميد أحداد من الزمالك، فضلاً عن تلقي الفارس الأبيض عرضاً من اتحاد جدة السعودي لضم نجم خط وسط الفريق طارق حامد.

أحداد ينتقل إلى الرجاء المغربي

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن نادي الرجاء المغربي نجح في ضم أحداد قادماً من الزمالك مقابل 100 ألف دولار، مع تنازل اللاعب عن 300 ألف دولار من مستحقاته.

وفي وقت سابق، أعلن محمد الإتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن تواجد الرباعي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي وسيف الجزيري وحمزة المثلوثي ضمن قائمة الفريق الأبيض للموسم المقبل، مشيراً إلى أنه يتبقى فقط مكان واحد للأجانب سيكون أما لرزاق سيسيه أو مهاجم أجنبى سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر له بنادي الزمالك أن حميد أحداد فضل العودة لصفوف الرجاء المغربي رغم تلقيه عروضاً من عدد من الأندية المغربية في الأيام القليلة الماضية للرحيل عن صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان أحداد قد لعب في صفوف الرجاء المغربي على سبيل الإعارة في موسم 2019/2020، وتوج معه بلقب الدوري المغربي.

وفي الموسم المنصرم من الدوري المصري، شارك أحداد (26 عاما) مع الزمالك في 14 مباراة فقط، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وكان أحداد قد انتقل إلى صفوف الزمالك قادماً من الدفاع الحسني الجديدي في صيف 2018، وساهم في تتويجه بكأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يحصد الدوري المصري للموسم الحالي.

عرض رسمي من اتحاد جدة السعودي لطارق حامد

من ناحية أخرى، أرسل نادي اتحاد جدة السعودي طلبًا رسميًا لنادى الزمالك للحصول على خدمات نجم خط وسط الفريق، طارق حامد، بشكل نهائي.

ويعد عرض اتحاد جدة ليس العرض الأول الذى يصل إلى طارق حامد، ولكن يرفض اللاعب مناقشة أى أمر إلا من خلال إدارة ناديه.

وتوج طارق حامد مؤخراً مع الزمالك ببطولة الدوري الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخه، بعد تصدره جدول ترتيب المسابقة برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين.

وكان طارق حامد (32 عاماً)، أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الزمالك، والذي ساهم وبقوة في تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز.

يشار إلى أن طارق حامد انتقل إلى صفوف الزمالك قادماً من نادي سموحة في صيف عام 2014.

وفي حال انتقال طارق حامد إلى اتحاد جدة، فإنه سيزامل مواطنه أحمد حجازي قلب دفاع العميد.