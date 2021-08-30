مصدر لمصراوي: فشل مفاوضات البنك الأهلي مع إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

حاول نادي البنك الأهلي الدخول في مفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي للتعاقد معه خلال الفترة الحالية لتولي المهة الفنية للفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن إيهاب جلال رحب في بداية المفاوضات على تولي تدريب الفريق وتم الاتفاق على كل شيء والصفقات التي يريدها جلال لبناء فريق قوي.

وأشار المصدر إلى أن البنك الأهلي بدأ بالفعل التفاوض مع عدد من اللاعبين الذي طلبهم جلال وأبرزهم يعقوبو وخالد رضا لاعبا وادي دجلة وعدد من اللاعبين.

وذكر المصدر أن المفاوضات توقفت بشكل مفاجئ ليعتذر جلال عن تدريب الفريق ويقترب من الاستمرار في الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.