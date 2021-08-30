خاص.. الحزم يجدد طلبه ضم أوباما.. وعيد يقترب من الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن نادي الحزم السعودي جدد طلبه لضم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأبيض.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحزم طلب ضم أوباما لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأوضح أن إدارة نادي الزمالك تجتمع مع أوباما لمناقشة العرض، وحسم موقف اللاعب من البقاء أو الانتقال للدوري السعودي.

وأكمل المصدر حديثه عن أحمد عيد ظهير أيمن الفريق الشاب، موضحا أنه بات قريبا من الانتقال للجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

واختتم حديثه: "تفاصيل بسيطة لإنهاء الاتفاق والإعلان بشكل رسمي".