الزمالك يعلن إنشاء فرع جديد في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك إنشاء فرعاً جديداً له داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يتم ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالأمر خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي.

وانطلق المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنشاء فرع الزمالك في الإمارات بحضور حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة وعمرو مصفطى كامل رئيس مجلس إدارة شركة إي فريندز سبورت، وحسين السمري المدير التنفيذي للزمالك.

كما حضر حسين السيد وحسام المندوه عضوا اللجنة، وفاروق جعفر المستشار الفني لإدارة الزمالك، وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي وبدر حامد رئيس قطاع الناشئين، وأحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق.

وعلق حسين لبيب قائلاً :"لدينا طموحات عديدة من بينها الناحية الاستثمارية والرياضية، واليوم نوقع بروتوكول لإنشاء فرع نادي الزمالك في الإمارات العربية الشقيقة".

وتمنى رئيس الزمالك المؤقت التوفيق للنادي الجديد في الإمارات الذي يحمل اسم القلعة البيضاء في مصر خلال الفترة المقبلة.