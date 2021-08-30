أون تايم سبورتس تُعلن بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات اون تايم سبورتس عبر "فيسبوك" مقطع فيديو لاحدى مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2118 تحت عنوان " انتظروا تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 حصرياً على "ONTime Sports".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي منتخبي أنجولا والجابون يومي ١ و٥ سبتمبر المقبل، في مستهل مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر .

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب، قد أعلن قائمة اللاعبين التي تستعد لخوض مباراتي أنجولا والجابون ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.