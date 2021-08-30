الزمالك يوافق على انتقال أحداد إلى الرجاء المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن الموافقة على انتقال اللاعب حميد أحداد مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي إلى الرجاء المغربي على سبيل البيع النهائي.

ووافق الزمالك على بيع أحداد للنادي المغربي بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية بين الناديين واللاعب.

وفضل أحداد العودة لصفوف الرجاء المغربي رغم تلقيه عروضا من عدد من الأندية المغربية في الأيام القليلة الماضية للرحيل عن صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن أحداد سبق وأن ارتدى قميص الرجاء المغربي في موسم 2019/2020، وتوج معه بلقب الدوري المغربي.