سلة مصر تودع كأس أفريقيا أمام أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

ودع المنتخب المصري لكرة السلة كأس أفريقيا (الأفرو باسكت) عقب الخسارة أمام أنجولا 70-62 في دور الـ16 من البطولة المقامة في رواند خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر القادم.

وتأخر المنتخب المصري خلال فترتي الشوط الأول بنتيجة 25-33.

وزاد الفارق لـ11 نقطة في الربع الثالث لينتهي بنتيجة 52-41.

حاول المنتخب المصري تدارك النتيجة إلا أن المنتخب الأنجولي حافظ على الفارق لينهي المباراة بنتيجة 70-62، ويتأهل لربع النهائي على حساب الفراعنة.

وتأهل المنتخب المصري لدور الـ16 بعد حصوله على المركز الثاني بالمجموعة الثانية ليلتقي مع منتخب أنجولا ثالث المجموعة الأولى.

ونجح المنتخب المصري من تحقيق فوز وحيد خلال دور المجموعات أمام أفريقيا الوسطى، فيما خسر مباراتين أمام تونس وغينيا.

أما منتخب أنجولا فتأهل بعد الخسارة أمام الرأس الأخضر ورواندا، وتحقيق فوز وحيد أمام الكونغو الديمقراطية.