الزمالك يعلن تجديد عقد "روقا" لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن نادي الزمالك، عن تجديد تعاقد محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق، لمدة 3 سنوات مقبلة مع الفريق الأبيض.

وقام محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق، بالتوقيع على عقود تجديده للفريق لمدة ٣ سنوات مقبلة، اليوم الاثنين.

وقام اللاعب بالتوقيع على العقودبمقر النادي في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة، والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني للإدارة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي، والأستاذ طارق جبريل المدير المالي.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وأعلن تعاقده مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري لمدة 3 مواسم قادمة.