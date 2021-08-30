"شرف لي ارتداء القميص الأبيض".. عمر كمال يعلق على انضمامه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعرب عمر كمال عبدالواحد المنضم حديثا لنادي الزمالك عن سعادته بالتعاقد مع النادي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الزمالك، اليوم الاثنين، تعاقده مع لاعب المصري البورسعيدي السابق لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وقال اللاعب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي: "أسعى للتتويج بكل الألقاب والبطولات مع النادي الأكبر في مصر وإفريقيا".

وأضاف: "سأبذل أقصى جهده في التدريبات، والمشاركة في المباريات ستكون حسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون".

وتابع: "مفاوضاتي مع الزمالك لم تستغرق وقتا طويلا، وشرف لأي لاعب ارتداء قميصه".

وأتم: "فضلت الانضمام للزمالك على كافة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية".

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

البالغ من العمر 27 عاما، شارك بقميص الفريق البورسعيدي خلال الموسم المنقضي في 32 مباراة بالدوري (سجل 13 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين).