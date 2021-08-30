تاريخ مواجهات السعودية وفيتنام قبل افتتاح المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على تاريخ مواجهات السعودية وفيتنام قبل افتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، المقرر إقامتها على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض يوم الخميس الموافق 2 سبتمير 2021.

يذكر أن قرعة الدور النهائي والحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، بجانب كل من سلطنة عُمان وفيتنام والصين واليابان وأستراليا.

ويدخل منتخب السعودية تحت قيادة مدربه الفرنسي “هيرفي رونار” منافسة طاحنة أمام المنتخبين الأسترالي والياباني من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة بشكل مباشر إلى مونديال قطر 2022.

وستنطلق مباريات منتخب السعودية في المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة مباشرة إلى مونديال قطر 2022، الموافق الثاني من سبتمبر 2021 أمام منتخب فيتنام الذي استطاع الترشح لأول مرة في التاريخ إلى هذه المرحلة المتقدمة من التصفيات.

وبعد 5 أيام فقط من هذه المواجهة السهلة على الورق، الصعبة بشكل عملي بعد تطور فيتنام، سيكون المنتخب السعودي على موعد مع ديربي الخليج العربي أمام شقيقه العُماني يوم 7 سبتمبر.

وكان منتخب السعودية تحت قيادة هيرفي رونار قد نجح في بلوغ المرحلة الثالثة من التصفيات بفضل تصدره لمجموعته في المرحلة الثانية برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة.

تاريخ مواجهات السعودية وفيتنام

تصل عدد مواجهات السعودية وفيتنام الى مواجهتين فقط، في المرحلة الاولى من تصفيات كأس العالم 2002 ضمن المجموعة العاشرة، حيث حقق وقتها المنتخب السعودي الفوز بواقع 4-0 و5-0 ذهابا وإيابا.

وفي لقاء الذهاب الذي أقيم يوم 12 فبراير 2001، أكستح المنتخب السعودي نظيره الفيتنامي بخماسية نظيفة، سجلها سامي الجابر (هاتريك) وطلال المشعل (هدفين).

وفي مباراة الإياب يوم 19 فبراير 2001 أثبت الأخضر علو كعبه على نظيره الفيتنامي وفاز برباعية نظيفة، بواقع هاتريك للاعب “طلال المشعل” وهدف للاعب “عبيد الدوسري.

جدير بالذكر ان المنتخب السعودي يعتبر من ضمن أفضل المنتخبات الآسيوية التي تمتلك سجلاً في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث يُعد رابع فريق ينجح في التأهل إلى كأس العالم من منطقة غرب آسيا، وكان الظهور الأول عام 1994، ليفرض حضوره بقوة في المشاركة الأولى.