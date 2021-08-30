صفقات بايرن ميونخ | رسمياً.. مارسيل سابيتزر من لايبزيج إلى النادي البافاري

أكمل بايرن ميونخ الألماني، صفقة التعاقد مع النمساوي الدولي “مارسيل سابيتزر”، حيث انضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من ريد بول لايبزيج، ليلعب تحت قيادة مدربه السابق جوليان ناجيلسمان مدرب النادي البافاري الحالي.

وحضي سابيتزر بأفضل الفترات في حياته المهنية مع مدرب بايرن ميونخ الحالي، حيث أنهى موسم 2019/20 بتوقيعه 16 هدفًا و 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، قبل أن يتبعه بتسجيل سبعة أهداف و 9 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي 2020/21.

ووافق لاعب خط الوسط المهاجم على توقيع عقد حتى عام 2025 مع بايرن ميونخ، وسيرتدي القميص رقم 18 مع البطل القياسي للدوري الألماني.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ اوليفر كان بعد اتمام الصفقة: “يقدم مارسيل سابيتزر كل ما يحتاجه لاعب بايرن ميونخ. علاوة على ذلك، لن يحتاج إلى وقت طويل للاستقرار لأنه بالفعل على دراية جيدة بفلسفة مدربنا جوليان ناجيلسمان “.

أما عضو مجلس الإدارة الرياضية حسن صالح حميديتش فقال عن الصفقة: “نحن سعداء للغاية بإحضار مارسيل سابيتزر إلى بايرن ميونخ. مارسيل لاعب كرة قدم جيد للغاية، ولديه عقلية رائعة وطموح كبير، وتحمل المسؤولية داخل وخارج الملعب، كما أن مدربنا يعرفه جيدًا. نحن نتطلع إلى وجوده “.

وعبر بدوره الدولي النمساوي مارسيل سابيتزر عن سعادته بالانضمام إلى فريق طفولته وأضاف “يسعدني أن أحظى بفرصة اللعب في بايرن ميونخ. عندما كنت طفلاً، كان قميص البايرن الخاص بي هو مصدر فخري وسعادتي – حصلت على واحدة جديدة في عيد الميلاد كل عام.”

وأكمل “سأقدم كل شيء لهذا النادي، أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات وبالطبع جمع الكثير من الألقاب “.

صفقات بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي 2021: