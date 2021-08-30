الميركاتو الصيفي 2021 | الإعارة الثانية.. فولفسبورج يرسل عمر مرموش إلى شتوتجارت

أرسل نادي فولفسبورج مهاجمه المصري الشاب عمر مرموش إلى شتوتجارت في إعارة جديدة خلال الميركاتو الصيفي 2021، هي الثانية في مسيرته منذ تصعيده للفريق الأول في 1 يوليو 2020.

وقضى مرموش النصف الثاني من الموسم الماضي في إعارة ناجحة بصفوف نادي سانت باولي الناشط في الدوري الالماني الدرجة الثانية، وشارك معه في 21 مباراة، ونجح في تسجيل 7 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وأشاد المدير الرياضي لنادي فولفسبورج باللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بعد عودته من الإعارة الأخيرة، وأكد بأنه سيكون ضمن خطط الفريق في الموسم الحالي.

ولكن عمر مرموش وجد نفسه على دكة بدلاء فولفسبورج، فمنذ بداية الموسم الحالي، لعب مرموش 22 دقيقة في المباراة الافتتاحية أمام بوخوم، ولم يشركه المدرب مارك فان بوميل في الجولة الثانية أمام هيرتا برلين، قبل أن يلعب دقيقتين فقط في اللقاء الأخير أمام لايبزيج.

وتلقى عمر مرموش 3 عروض في الميركاتو الصيفي 2021، الأول من الفريق الناشط في الدوري الالماني الدرجة الثانية “هانوفر”، والثاني من فريق ماينز والثالث من شتوتجارت، ووافق فولفسبورج على عرض الأخير.

وكتب فولفسبورج على موقعه الرسمي، أن مرموش سينضم إلى صفوف نادي شتوتجارت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويحتل شتوتجارت المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الالماني، حيث جمع 3 نقاط فقط من فوزه على غرويتر فورت في الجولة الافتتاحية، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين أمام لايبزيج وفرايبورج على الترتيب.

من هو عمر مرموش؟

ولد عمر مرموش في العاصمة المصرية “القاهرة” في عام 1999، ويحمل الجنسية المصرية والكندية، ونشأ في أكاديمية نادي وادي دجلة المصري، ويجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر مهاجم.

وشارك عمر مرموش في 16 مباراة فقط مع وادي دجلة بالدوري المصري في أول مواسمه الاحترافية مع المستديرة (2016/2015 و2017/2016)، بعدما اكتشفه المدرب الشاب “أحمد حسام ميدو”.

ورحل عن وادي دجلة في الميركاتو الصيفي 2017 نحو فولفسبورج (ب)، وخاض معه 36 مباراة في جميع المسابقات وسجل 11 هدفًا، وصنع هدفين، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2020.

ودون مرموش مشاركته الأولى مع فولفسبورج في الدوري الالماني بتاريخ 26 مايو عام 2020 أمام باير ليفركوزن، وشارك بعدها كبديل في 11 مباراة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.