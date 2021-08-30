صفقات مانشستر يونايتد | إصابة عماد ديالو تقرب دانييل جيمس من الخروج

يفكر مانشستر يونايتد في ارسال الويلزي “دانييل جيمس” على سبيل الإعارة أو البيع النهائي قبل الموعد النهائي لإغلاق الميركاتو الصيفي 2021 يوم الثلاثاء، مع تعثر خروج عماد ديالو الذي تأكيد استمراره في أولد ترافورد.

وبدأ جيمس البالغ من العمر 23 عامًا مباراتين من أول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن تم استبداله بعد 52 دقيقة فقط من الفوز على ولفرهامبتون في نهاية الأسبوع من قبل أنتوني مارسيال.

ويتنافس الويلزي أيضًا على مكان أساسي مع جادون سانشو وماركوس راشفورد، بينما من المرجح أيضًا أن يتم ركن المتألق “ماسون غرينوود” جانباً، بمجرد أن يكمل كريستيانو رونالدو عودته المثيرة إلى أولد ترافورد.

ووفقاً لموقع ذا أتلتيك، فإن جيمس يجذب اهتمام عدد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يقر أولي جونار سولشاير صفقة إعارة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي 2021.

ليدز، الذي كان في السابق على وشك التعاقد مع جيمس، من المعجبين المعروفين، وهناك أيضًا اهتمام كبير بالويلزي من برايتون “غراهام بوتر”، و إيفرتون وليستر وكريستال بالاس مهتمون أيضًا.

ويذهب الصحفي الإيطالي البارز فابريزيو رومانو إلى أبعد من الإعارة من خلال الإشارة إلى أن ليدز ويونايتد في مفاوضات متقدمة بشأن انتقال دائم، مضيفًا أن الشروط الشخصية لا تزال بحاجة إلى مزيد من المناقشات قبل التوصل إلى اتفاق.

وقد يتم تسريع رحيل جيمس الآن لأن عماد لم يعد مغادراً مانشستر يونايتد لينضم إلى فينورد على سبيل الإعارة، حيث كان الإيفواري جاهزًا للانتقال إلى الدوري الهولندي، لكن إصابة في ملعب التدريب أنهت فرصه في الذهاب إلى هولندا – سيحتاج عماد ستة أسابيع على الأقل للتعافي من مشكلة في الفخذ.