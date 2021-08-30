شكوى الاهلي تُنهي مسيرة احمد الطيب مع جميع بطولات بي إن سبورتس

تسببت شكوى رسمية تقدمت بها إدارة النادي الاهلي ضد المعلق احمد الطيب في انتهاء مسيرته مع جميع المباريات والبطولات التي تبثها شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مع بداية الموسم الجديد 2022/2021.

واعترض أحمد الطيب بقوة على قرار استبعاده من إحدى مباريات الاهلي في الموسم الماضي، ودخل في مشادات كلامية قوية مع مسؤولي بي إن سبورتس ترتب عليها انتهاء مسيرته مع القناة بشكل كامل.

واعتقد بعض مُتابعي الطيب على موقع فيسبوك أن تجميد العمل مع المعلق سيقتصر فقط على مباريات الاهلي القارية التي تبثها بي إن سبورتس، إلا أن الإيقاف ضم جميع المباريات الأخرى المنقولة على شاشة القناة.

غياب أحمد الطيب عن تعليق المباريات مع قنوات بي إن سبورتس مُستمر منذ نهاية الموسم الماضي حتى الآن في الدوري الانجليزي والاسباني، ناهيك عن خروج اسمه من جدول المعلقين الخاص ببطولات كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا وأولمبياد طوكيو.

صفحة جديدة مع الاهلي

أكد مصدر خاص بـ «الخليج 365» أن تعميم إيقاف أحمد الطيب على جميع البطولات المنقولة بشبكة قنوات بي إن سبورتس لم يكن لأسباب مالية أو تعاقدية أبدًا، فالقناة تُعاني أصلاً من نقص حاد في عدد المعلقين.

وأوضح «تبحث القناة عن معلقين مُقيمين في قطر لتغطية المباريات والمناسبات الكبرى بسبب مشكلة حفيظ دراجي مع المغرب، ولتعويض غياب رؤوف خليف وعصام الشوالي لإصرارهم على مواصلة العمل من تونس».

وتابع حديثه «وصول شكوى رسمية من جانب مجلس إدارة النادي الاهلي المصري ضد احمد الطيب تسبب في اهتزاز مكانته لدى بي إن سبورتس، خصوصًا أنه اعترض بشدة على قرار استبعاده من مباراة صن داونز التي أقيمت في جنوب أفريقيا بإياب ربع نهائي دوري الابطال الموسم الماضي، ما ترتب عليه تدهور علاقته مع مسؤولي القناة، ليُتخذ قرار داخلي بتجميد التعامل معه، مع تركه يواصل عمله في قناة الكأس القطرية لمدة سنة واحدة فقط».

وأخبر نفس المصدر «الخليج 365» بوجود محاولات حثيثة من جانب المسؤولين في قطر لإعادة العلاقات إلى نصابها الصحيح مع مصر، سواء الرياضية أو السياسية، مشيرًا إلى أن استمرار احمد الطيب في التعليق على مباريات للاهلي أو منتخب مصر يثير الفتن ويسبب المشاكل لبي إن سبورتس ووجوده ليس مفيدًا لتحقيق هذه الغاية، كَون الاهلي صاحب أعلى شعبية وجماهيرية في مصر».

وعلم الخليج 365 مؤخرًا بتوصل قنوات اون تايم سبورت المصرية لاتفاق مبدئي مع الكاف وبي إن سبورتس على نقل المباريات القادمة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022.

عصام الشوالي جزء من المشكلة

بدأت مشكلة أحمد الطيب مع إدارة قنوات بي إن سبورتس حين اعترض على حذف اسمه من جدول المعلقين الاسبوعي، عندما تم تكليفه بتعليق مباراة إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا بين صن داونز والاهلي (اقرأ المزيد).

وقررت بي إن سبورتس بعد دراسة المذكرة الرسمية المقدمة من الاهلي ضد احمد الطيب، استبداله بالمعلق التونسي عصام الشوالي، ووعده بالحصول على مباريات أخرى في وقت لاحق.

لكن الطيب رفض بشكل قاطع وقام بتصعيد المسألة، ليدفع الثمن باهظًا استبعاده من كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا، رغم النقص الرهيب في عدد المعلقين بكلتا البطولتين، ليتم الاستعانة بمعلقين آخرين من قناة الكأس أمثال خليل البلوشي.