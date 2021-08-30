الامارات | ريال مدريد يقول كلمة أخيرة "صادمة" في صفقة مبابي

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يقول كلمة أخيرة "صادمة" في صفقة مبابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ريال مدريد يستعد لقول كلمته الأخيرة في المفاوضات مع باريس سان جيرمان لإتمام صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية، مشيرة إلى أن النادي الملكي مستعد لفعل أي شيء من أجل التعاقد مع الفتى الذهبي المتوقع أن يحل مكان ميسي ورونالدو قريباً ليصبح أفضل لاعب في العالم وفق توقعات وتقديرات المحللين والخبراء الفنيين.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد قدم عرضاً قيمته 160 مليون يورو ثم 170 مليوناً وأضاف عليها 10 ملايين كمكافآت لإتمام الصفقة لكن النادي الباريسي يعقد العملية الأمر الذي يدفع الريال لحسم المفاوضات بعرض صادم ييقدر بـ 200 مليون يورو، وهو المبلغ الذي سيهز باريس سان جيرمان ويجبره على التنازل عن لاعبه.

وأكدت الصحيفة أن الباريسيون لن يتمكنوا من مقاومة عروض ريال مدريد المتتالية وسيعلنون عن رحيل مبابي الثلاثاء.

وينتهي عقد مبابي البالغ 22 عاما مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022، وإذا لم ينضم للريال هذا الموسم مقابل مبلغ مالي، فسينتقل إليه مجانا عند نهاية عقده الأمر الذي يجعل من انتقاله الموسم الحالي أمراً واقعاً.

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