الامارات | بعد إدانته بمحاولة قتل.. القبض على لاعب كرة قدم أوروبي في قضية اغتصاب

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إدانته بمحاولة قتل.. القبض على لاعب كرة قدم أوروبي في قضية اغتصاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة اليونانية القبض على مدافع أولمبياكوس الدولي البرتغالي روبن سيميدو، الأحد، بعد أن اتهمته فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً بالاغتصاب.

ومثل سيميدو (27 عاما و3 مباريات دولية) أمام المدعي العام في أثينا، الإثنين.

وقالت المراهقة إن سيميدو استدرجها إلى منزله قبل أن يغتصبها مع رجل نيجيري يبلغ من العمر 40 عاماً تم القبض عليه الإثنين.

وقال ستافروس يورغوبولوس، محامي سيميدو، للصحافيين خارج المحكمة إن اللاعب نفى الاتهام.

وقال المحامي: "موكلي ينفي الاتهام. وادعى أن المشتكية تبلغ من العمر 19 عاماً".

وأضاف أن سيميدو والضحية المزعومة كانا جزءًا من "مجموعة كانت معًا لمدة 15 ساعة، ومن غير المعقول أن يكونا متورطين في مثل هذا الحادث".

ولم يعلق أولمبياكوس حتى الآن.

وتم ربط سيميدو مؤخرًا بالانتقال إلى بورتو أو تورينو الإيطالي. انضم إلى أولمبياكوس قبل عامين بموجب عقد مدته أربع سنوات من نادي فياريال الإسباني.

غادر فياريال بعد إدانته بمحاولة قتل حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة خمس سنوات، لكنه تجنب العقوبة الحبسية مقابل حظر لمدة ثماني سنوات على دخول الأراضي الإسبانية بموجب اتفاق مبرم في عام 2020. كما تم تغريمه 46 ألف يورو (54300 دولار).



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