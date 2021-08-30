رغم تحفظ كارتيرون.. الزمالك يعلن تعاقده رسمياً مع عمر كمال عبدالواحد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك، اليوم الإثنين، تعاقده رسمياً مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد، نجم فريق المصري البورسعيدي، لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اللاعب قام بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

يشار إلى أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، كان قد أبدى تحفظه على ضم عمر كمال لصفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد.

وقال كارتيرون، في تصريحات أدلى بها مؤخراً لقناة الزمالك ونقلتها صحيفة "الوطن": "لا أعرف عمر كمال عبدالواحد، ولن أتحدث عن الراحلين والصفقات الجديدة قبل الاجتماع مع الإدارة".

وفي وقت سابق، كشف عمر كمال عبدالواحد عن أسباب رحيله عن صفوف النادي المصري، مشيراً إلى أن قرر عدم تجديد عقده مع النادي بسبب تعنت بعض الأشخاص ضده داخل النادي البورسعيدي.

وقال عمر كمال عبدالواحد، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"،: "أتقدم بخالص الشكر والعرفان بالجميل للنادي المصري وجمهوره العظيم على الفترة التي قضيتها كلاعب داخل هذا الصرح الكبير، وبذلت قصارى جهدي كي أظهر بمستوى يليق بهذا الكيان ورفع اسمه إلى المكانة التي يستحقها وسط كل أندية الدوري الممتاز".

وأضاف عمر: "يعلم الله أني حزين على ترك هذا النادي القريب إلى قلبي، ولكن كأي لاعب يحتاج التقدير المادي المناسب الذي يساعده على تحقيق طموحه في الحياة، خاصة بعد اللعب لأكثر من موسم دون التحدث في الأمور المالية، حبا في النادي وجمهور بورسعيد صاحب الدور الأكبر في تشجيعي وإظهار قدراتي كلاعب، واستمراري رغم وجود مشاكل لا تحتمل، وعدم الافصاح عنها حبا في هذا الجمهور العظيم، وحفاظا على سمعة ومكانة النادي المصري، وبعد تأكدي من تعنت بعض الأشخاص -دون ذكر أسماء- ضدي، لعرقلة تجديدي للنادي المصري لم يكن أمامي سوى الرحيل".

وتابع اللاعب: "كل الحب والتقدير لكم جمهور بورسعيد العظيم والجهاز الفني والإداري وزملائي واخوتي مسؤولي المهمات، ولا استطع إنهاء كلامي دون ذكر شخص عزيز هو صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى عليا، هو الأخ الأكبر والصديق والوالد علي ماهر، وهو من أهم وأكثر أسباب حزني لعدم استطاعتي اللعب تحت قيادته، ولكن أتمنى من الله أن يحقق النادي المصري أفضل المراكز وبطولة الكونفدرالية تحت قيادته"