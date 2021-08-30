اتحاد الكرة يعلن تأجيل قرعة الدوري الممتاز الجديد لأجل غير مسمى

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل قرعة الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد، في بيان مقتضب نُشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت "تأجيل مراسم قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد، التى كان مقررا إجراؤها فى العاشرة صباح الغد 31 أغسطس، لموعد يحدد فيما بعد."

ولم يكشف اتحاد الكرة في بيانه أسباب تأجيل قرعة الدوري الممتاز، رغم اتفاقه مع أندية الدوري خلال اجتماع أمس الأحد، على إقامتها غداً الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة قوله إن مسابقة كأس مصر "في مهب الريح"، مشيراً إلى أن هناك صعوبة كبيرة تواجه اللجنة المؤقتة للاتحاد برئاسة أحمد مجاهد، في استكمال المباريات المتبقية بالكأس نظراً لضيق الوقت.

وقال المصدر: "هناك حيرة شديدة داخل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بسبب مواعد انطلاق الدوري الجديد، والصعوبات التي يواجهها الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ضيق الوقت، خاصة أن اللجنة كانت تدرس بقوة إلغاء كأس مصر، إلا أن الأندية اعترضت خلال اجتماع أمس على هذا المقترح".

وفي وقت سابق، كشف اتحاد الكرة تفاصيل اجتماعه مع الأندية، أمس الأحد، وأبرزها إقامة بطولة الدوري المصري الممتاز، في نسختها الجديدة من دورين بمشاركة 18 ناديا، ورفض مقترح إقامة بطولة الدوري على مجموعتين، أو من دور واحد، لتفادي ضغط المباريات.

كما كشف اتحاد الكرة، عن رفض أندية الدوري الممتاز مقترح إلغاء بطولة كأس مصر في نسختها الحالية، بسبب عدم ضياع فرص على بعض الأندية التي وصلت إلى أدوار متقدمة في البطولة من الفوز باللقب، لذا اقترح الجميع إمكانية إلغاء بطولة كأس مصر في نسختها المُقبلة.