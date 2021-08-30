شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يعقد جلسة خاصة مع حسين لبيب لمناقشة عروض الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد يوسف أوباما لاعب الزمالك جلسة خاصة مع حسين لبيب رئيس لجنة الزمالك في النادي، لمناقشة بعض الأمور الخاصة باللاعب، فى مقدمتها عروض الاحتراف التي تلقاها اللاعب بعد التألق هذا الموسم مع الفريق الأبيض.

ورفض أوباما التعليق على فكرة استبعاده من معسكرات المنتخب الوطني الأول في الفترة الأخيرة، خاصة المعسكر الأخير الذي يستعد خلاله الفراعنة لمواجهتي أنجولا والجابون بتصفيات المونديال، موضحا أن الوقت الحالي للاحتفال بلقب الدوري، وسيكون هناك حديث آخر حول اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

واحتفل لاعبو الزمالك بتتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخه داخل ملعب بتروسبورت عقب نهاية مباراتهم أمام البنك الأهلي في ختام بطولة الدوري بالتعادل 1/1.

وكان الزمالك قد تعادل مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، مساء الجمعة على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13 في تاريخه.