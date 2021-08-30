شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تودع البطولة الأفريقية للسلة بالخسارة أمام أنجولا 62/70 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع المنتخب المصري لكرة السلة منافسات بطولة أفريقيا "الأفرو باسكت 2021" التى أقيمت في كيجالي عاصمة رواندا بعدما خسر المنتخب مساء اليوم، الاثنين، أمام منتخب أنجولا والمؤهلة لدور ربع نهائي المسابقة بنتيجة 70-62

وكان المنتخب المصري بقيادة مديره الفني أحمد مرعي قد حل فى المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة وخساراة مباراتين ليتأهل لمواجهة أنجولا ثالث المجموعة الأولى في لقاء يتحدد به المتأهل لدور ربع نهائي المسابقة.