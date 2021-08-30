شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق الرابحة فى قائمة الفراعنة ببطولة لافروباسكت برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب السلة بقيادة أحمد مرعي اليوم مع نظيره الأنجولى فى المباراة الحاسمة للتأهل إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا التى تقام برواندا.

الأوراق الرابحة فى المنتخب

ويمتلك منتخب السلة عدة لاعبين قادرين على إحداث الفارق خلال اللقاء، مثل إيهاب أمين وعمر طارق الذان يعدان من العناصر الأساسية فى صفوف الأهلى.

بالإضافة إلى يوسف شوشة وأحمد عادل دولا واحمد خلف بيبو لاعبي الاتحاد ويتطور مستواهم بإستمرار مع أحمد مرعى والذى يتولى مهمة تدريب الاتحاد والمنتخب.

ومن اللاعبين المؤثرين أيضا مصطفي كيجو وعمر هشام اللذان توجا مع الزمالك ببطولة دورى السوبر وبطولة لافروليج.

نتائج مصر فى بطولة أفريقيا

والتقى المنتخب المصري مع أفريقيا الوسطى في اول مباراة وتغلب عليه بنتيجة 56/72 ثم خسر أمام تونس 81/86 وكذلك السقوط امام غينيا 86/76، وودع أفريقيا الوسطى المنافسات مقابل تصدر تونس للمجموعة.