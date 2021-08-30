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الأوراق الرابحة فى قائمة الفراعنة ببطولة لافروباسكت برواندا

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب السلة بقيادة أحمد مرعي اليوم مع نظيره الأنجولى فى المباراة الحاسمة للتأهل إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا التى تقام برواندا.

 

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الأوراق الرابحة فى المنتخب 

 

ويمتلك منتخب السلة عدة لاعبين قادرين على إحداث الفارق خلال اللقاء، مثل إيهاب أمين وعمر طارق الذان يعدان من العناصر الأساسية فى صفوف الأهلى. 

 

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بالإضافة إلى يوسف شوشة وأحمد عادل دولا واحمد خلف بيبو لاعبي الاتحاد  ويتطور مستواهم بإستمرار مع أحمد مرعى والذى يتولى مهمة تدريب الاتحاد والمنتخب.

 

 

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ومن اللاعبين المؤثرين أيضا مصطفي كيجو وعمر هشام اللذان توجا مع الزمالك ببطولة دورى السوبر وبطولة لافروليج.

 

 

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نتائج مصر فى بطولة أفريقيا 

 

والتقى المنتخب المصري مع أفريقيا الوسطى في اول مباراة وتغلب عليه بنتيجة 56/72 ثم خسر أمام تونس 81/86 وكذلك السقوط امام غينيا 86/76، وودع أفريقيا الوسطى المنافسات مقابل تصدر تونس للمجموعة.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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