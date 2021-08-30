شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يفضل أندية الشركات حال الرحيل عن الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل مروان محسن مهاجم الأهلى العروض التى وصلته من أندية الشركات بالدورى الممتاز حال رحيله عن القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويضغط مروان محسن على مسئولى القلعة الحمراء من أجل الرحيل المجانى عن صفوف فريقه فى الصيف الحالي، بعدما تأكد عدم قيد اللاعب فى قائمة الأهلى خلال الموسم المقبل، لاسيما بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيماني.

ويرغب مروان محسن فى الرحيل المجانى عن الأهلى حتى يتسنى له تحديد وجهته المقبلة والانتقال لأى نادٍ من الأندية الراغبة فى التعاقد معه بدون العودة لإدارة ناديه، لاسيما بعدما تلقى عدداً من العروض المحلية والتى ترغب فى ضم اللاعب فى صفقة انتقال حر.

ويفضل مروان محسن عروض أندية الشركات للابتعاد عن الأندية الجماهيرية، والتى تضع ضغوطا كبيرة على اللاعب الذى يرغب فى استعادة فورمته التهديفية بعيداً عن أى ضغوط ، وتلقى مروان محسن عدة عروض من أندية محلية أبرزها من فاركو والجونة وسيراميكا.

ويتحفظ مروان محسن على فكرة الخروج للإعارة على أمل العودة للأهلى مجددا بعد نهاية الموسم المقبل، ويرى أن ذلك لا يتناسب مع تاريخه الطويل فى الملاعب، ويرى أن الرحيل المجانى هو الحل الأمثل لتقرير مصيره بعد ترك الأهلي.

ويمنى مروان محسن النفس فى أن يتم تقديره من قبل إدارة الأهلى عن السنوات التى قضاها فى صفوف الفريق الأحمر عن طريق منحه الاستغناء الخاص به وتحديد وجهته القادمة منفردا.

ولا يشارك مروان محسن مع الأهلى فى ألفترة الأخيرة فى ظل عدم اقتناع الجهاز ألفنى بقدرات اللاعب وعدم استغلال ألفرص التى حصل عليها فى صفوف النسور الحمر فى السنوات الماضية، ليصبح المهاجم رقم 4 فى ترتيب مهاجمى الأهلى خلف محمد شريف ووالتر بواليا وصلاح محسن.

وبات مروان محسن مهاجم الأهلى هدفاً لأكثر من نادً فى الدورى المحلى بعدما تقرر رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى ، حيث رحّب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى برحيل مروان محسن لعدم حاجة لفريق لجهوده خلال ألفترة المقبلة.

وتلقى مروان محسن عدة عروض من أندية محلية أبرزها من فاركو والجونة وسيراميكا