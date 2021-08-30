منافسات البعثة المصرية غدًا الثلاثاء فى الدورة البارالمبية

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها غدًا الثلاثاء منافساتها فى دورة الألعاب البارالمبية التى تقام فى طوكيو، حيث تخوض منتخبات الطائرة جلوس وألعاب القوى المنافسات.

وجاءت منافسات البعثة غدًا كالتالى..

الكرة الطائرة جلوس:

مصر وروسيا الساعة الثالثة فجرًا

ألعاب القوي:

حمادة سيد حسن منافسات وثب عالي الساعة 12:25 ظ

دينا الزملي منافسات سباق 400 م الساعة 12:25 ظ

من ناحية أخري، هنأت إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، الوفد المصري لحصاده عدد من الميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وقالت بانوفا في منشور لها علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "رأينا الرياضيين المصريين الملهمين والمذهلين الذين قدموا أداءً غير عادي أدى إلى انتصارات وميداليات في دورة الألعاب البارالمبية. نهنئ جميع الفائزين.. لقد أثمر عملكم الجاد وصبركم ورغبتكم في الفوز ..وجعلنا نشعر بالفخر".

جاء ذلك علي خلفيه فوز البارالمبيين المصريين بست ميداليات في أولمبياد طوكيو 202.

حيث فازت فاطمة عمر بالميدالية الفضية في فئة وزن 67 كيلوجرامًا ، مما جعلها أول امرأة تفوز بست ميداليات متتالية في الألعاب الأولمبية للمعاقين في رفع الأثقال.

وفاز محمود صبري بالميدالية الفضية في وزن 72 كيلوجرامًا ، بعد فوزه على نظيريه البريطاني والصيني

وفازت رحاب أحمد بالميدالية الفضية في رفع الأثقال.

وفاز محمد صبحي بميداليته البرونزية في رفع الأثقال

وفاز شريف عثمان بميداليته الفضية في فئة وزن 59 كيلوغراماً

فيما فاز هاني عبد الهادي ، 41 عاما ، بالميدالية البرونزية