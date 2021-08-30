شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الريشة الطائرة يشكر اللاعبين بعد تحقيق المركز الأول فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه هشام التهامي، رئيس الإتحاد المصري للريشة الطائرة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بخالص التهاني والفخر بالنتائج العظيمة التي حققها أبطال المنتخب القومي تحت 15 سنة المشاركة في بطولة أفريقيا تحت 15 سنة للفردي والفرق خلال الفترة من ١٩ حتى ٢٧/ ٨/ ٢٠٢١ بدولة بنين، وضمت البعثة شريف جعفر عضو مجلس إدارة الاتحاد و هشام سليمان - المدير الفني.

وشارك في البطولة اللاعبون واللاعبات وهم: سيف عمر عادل و زياد هشام محمد و مصطفي أحمد حمدى و عمر علي عبدالغفور و عاليا الغندور و ريم حسين حمدى و حبيبة أحمد يسري وفاطمة محمد ربيع.

منتخب الريشة الطائرة

وسيطر أبطال مصر على جميع المراكز وحققت البعثة نتائج مشرفة والميدالية الذهبية في جميع المنافسات ونتائج بطولة أفريقيا هي:

فرق :

حصل منتخب مصر في بطولة الفرق على كأس أفريقيا تحت 15 سنة بفوزه بالمركز الأول.

فردي بنين

حصل اللاعب/ سيف عمر على الميدالية الذهبية ، كما حصل اللاعب /زياد هشام على الميدالية البرونزية .

فردي بنات

حصلت اللاعبة/ ريم حسين على الميدالية الذهبية.

واللاعبة/ عاليا عمرو على الميدالية البرونزية.

واللاعبة/ هادية الجندي على الميدالية البرونزية .

منتخب الريشة الطائرة منتخب الريشة الطائرة

زوجي بنين

حصل اللاعب/سيف عمر واللاعب/ زياد هشام على الميدالية الذهبية.

زوجي بنات

حصلت اللاعبة/ عاليا عمرو واللاعبة/ ريم حسين على الميدالية الذهبية.

واللاعبة/ حبيبة يسري واللاعبة/ فاطمة محمد على الميدالية الفضية.

زوجي مختلط

حصل اللاعب/ زياد هشام واللاعبة/ عاليا عمرو على الميدالية الذهبية .

واللاعب سيف عمر ، واللاعبة ريم حسين على الميدالية الفضية .