شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفاوض "الحلوانى" بعد هبوط أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نادى الاتحاد السكندرى فى مفاوضات مع عمرو الحلوانى، الظهير الأيسر لنادى أسوان، للحصول على توقيعه والانضمام لصفوف زعيم الثغر فى الموسم الجديد، بعد هبوط أسوان إلى دورى القسم الثانى هذا الموسم، ويمتلك الحلوانى أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز فى الوقت الحالى بعد التألق مع أسوان فى الموسم المنقضى بصناعة 12 هدفا وتسجيل خمس أهداف.

ويفاضل الحلوانى فى الوقت الحالى بين تلك العروض لاختيار الأفضل من بينها حيث يمتلك عروضا من بعض أندية القاهرة إلى جانب عرض الاتحاد السكندرى الذى يرغب فى الحصول على خدماته بناءً على رغبة حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى الذى طلب ضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد على أن تحسم تلك المفاوضات خلال الأسبوع الجارى.

من جهته، أكد عمرو الحلوانى أنه يمتلك أكثر من عرض من أندية كبيرة فى الدورى، وحزين لعدم انضمامه لمنتخب مصر، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به خلال الموسم الماضى.

وقال عمرو الحلواني، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "رحلت من نادى إنبى للمشاركة أساسيًا، وفضّلت الانتقال لحرس الحدود بسبب طارق العشرى، وعملت موسم كبير مع الحرس سجل 9 أهداف وصنعت 6 أهداف لزملائى، وكانت جيالى عروض كتير جدا، وفجأة الأندية انسحبت من الكلام معايا بسبب السن، ولم يبق سوى أسوان، فكلمنى كابتن سامى الشيشينى ورحت وقبلت التحدى علشان أثبت للناس أنى لاعب كويس والحمد لله كل الناس شافت المستوى وسعيد جدا بكلام الناس والنجوم الكبار".

وأضاف الحلوانى، "لم أتوقع الإشادة بى خلال فترة لعبى مع أسوان خلال الموسم الحالي، وتسجيلى لركلات الحرة خلال المباريات بسبب التدريبات التى أخوضها 5 مرات أسبوعيا بعد المران الأساسى".

وتابع، "شعب أسوان جميل وكنت أتمنى بقاءنا فى الدورى علشان خاطرهم، لكن الإمكانيات المادية الضعيفة سبب هبوط الفريق، وأمتلك أكثر من عرض ولكننى سأنظر إلى الفريق الذى بحاجة لى".

واختتم: "قابلت حسام البدرى فى مباراة إنبى وسيراميكا ونادى عليا وقال لى أنا متابعك كويس وعامل شغل مميز مع أسوان، وسعيد باستدعاء محمد عبد الشافى للمنتخب، خاصة أنه من جيلى، وكان نفسى أنضم لأن انضمامه يعنى أن السن ليس فى الحسبان".