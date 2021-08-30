شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد وزيزو أكثر اللاعبين مشاركة مع الزمالك فى موسم التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح طارق حامد وأحمد سيد زيزو، لاعبا الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق فى مشوار التتويج بلقب الدورى الـ 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، من حيث عدد المباريات والدقائق، وهو ما رصده موقع الزمالك الرسمى.

أحمد سيد زيزو شارك مع الزمالك في 33 مباراة من إجمالي 34 مباراة بـ 2677 دقيقة، حيث شارك في 30 لقاء بشكل أساسي و3 مباريات كبديل وأحرز 9 أهداف أمام فرق الاتحاد والبنك الأهلي والمصري وأسوان (هدفين) والمقاصة والمحلة وسيراميكا والإنتاج الحربي.

بينما شارك طارق حامد في 32 مباراة من إجمالي 34 لقاء بـ 2704 دقائق، حيث شارك في 30 مباراة أساسيا ومباراتين بديلا ولم يحرز سوى هدف وحيد أمام سموحة.

وكان الزمالك قد حسم الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء الماضي، في الجولة 33 بهدفين نظيفين، قبل أن يختتم مشوار البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام البنك الأهلي يوم الجمعة الماضي، على ملعب بتروسبورت وحصد لقب البطولة برصيد 80 نقطة من 34 مباراة. فى سياق أخر، استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على السفر إلى بلده لقضاء فترة الأجازة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب انتهاء الموسم الحالى وتوج الفارس الأبيض باللقب بعدما وصل إلى النقطة 80 وبفارق 4 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى.