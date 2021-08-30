شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم لاعبو الإسماعيلى المعارون هذا الموسم مع فرقهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو النادى الإسماعيلى قرار إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بشأن 6 لاعبين انتهت إعارتهم وعادوا للدراويش بنهاية الموسم الجارى، وهم حازم مرسى ومحمود عبد الله التى انتهت إعارتهم للقناة، ومحمود صلاح الذى انتهت إعارته لغزل المحلة، ومحمد مخلوف وإبراهيم أبو اليزيد اللذين انتهت إعارتهما لمصر المقاصة، ووجيه عبد الحكيم الذى انتهت إعارته للإنتاج الحربى.

ورصد الموقع الرسمي للإسماعيلي ما قدمه اللاعبون المعارين فى الموسم الجاري :

-إبراهيم أبو اليزيد مع مصر المقاصة .. لم يلعب.

-محمد مخلوف مع مصر المقاصة .. 17 مباراة ” 15 بالدورى العام و2 بكأس مصر”بواقع 1234 دقيقة.

-وجيه عبد الحكيم مع الإنتاج الحربى .. مباراة بواقع 20 دقيقة.

-محمود عبد الله مع القناه .. 10 مباريات ” حسب المعلومات المتاحة”.

-حازم مرسى مع القناه .. 19 مباراة، سجل هدفين وصنع 3 أهداف ” حسب المعلومات المتاحة “.

-محمود صلاح مع غزل المحلة .. 11 مباراة بواقع 359 دقيقة.

ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول للإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، راحة للاعبى الفريق لمدة أسبوع قبل أن ينتظم اللاعبون فى التدريبات استعدادا للموسم الجديد، وحرص الجهاز الفنى على إراحة اللاعبين للتغلب على الإرهاق وضغط المباريات .

وحددت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة ثلاثة فئات للصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتبدأ الفئة الأولى من 4 وحتى 5 ملايين جنيه، فيما تضم الفئة الثانية من 2.5 وحتى 3.5 مليون جنيه بينما ستكون الفئة الثالثة من مليون وحتى 2 مليون جنيه، وهى القيمة التى تحددت وفقاً لعدم وجود سيولة مالية كبيرة بالنادى تسمح بالتعاقد مع لاعبين تفوق هذه المبالغ.