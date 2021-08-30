شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان يتدرب على الرمال استعداداً للموسم الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض المهدى سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز، وصلة تدريبات على الرمال استعداداً للموسم الجديد، وشهدت الأيام الماضية تضارب الأنباء حول مفاوضات يُجريها النادي الأهلي مع بعض حُراس المرمى لتدعيم هذا المركز، وتداولت أنباء الفترة الماضية حول دخول الأهلي فى مفاوضات مع المهدي سليمان حارس بيراميدز ومحمد بسام حارس طلائع الجيش.

مصدر في الأهلي نفى هذه الأنباء تماماً وأكد أن الأهلي لا يُفكر في ضم أى حارس مرمى خلال الصيف الجاري، وكشف المصدر أن فكرة تدعيم حراسة مرمي الأهلي مؤجلة فى الفترة الحالية لأن الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني لم يطلب ضم حارس مرمى الصيف الجاري، وأوضح المصدر أن موسيماني مُقتنع بثلاثي حُراس الفريق حالياً، محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير ومعهم الحارس الرابع حمزة علاء.

وربط البعض بين انتهاء تعاقد المهدي سليمان مع بيراميدز في الموسم القادم وبين انتقاله للأهلي خاصة في ظل وجود أزمة بين الحارس وبين إدارة ناديه، إلا ان اصابة أحمد الشناوي بالرباط الصليبي قد يُعيد الحارس من جديد لحسابات بيراميدز ليتواجد بجوار الحارس الأساسي لبيراميدز شريف اكرامي.