شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: الانضمام للزمالك شرف لأى لاعب.. وأسعى لحصد الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري والمنضم حديثا لنادى الزمالك عن سعادته بالتعاقد مع النادي خلال الانتقالات الصيفية الجارية. وقال اللاعب فى تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إنه يسعى للتتويج بكل الألقاب والبطولات مع النادي الأكبر فى مصر وأفريقيا، مؤكدا أنه سيبذل أقصى جهده فى التدريبات، والمشاركة فى المباريات ستكون حسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأكد عمر كمال أن مفاوضات انضمامه للزمالك لم تستغرق وقتا طويلا، وشرف لأى لاعب ارتداء قميص الزمالك، مشيرا إلى أنه فضل الانضمام للزمالك على كافة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

وكان الزمالك أعلن اليوم، الاثنين، أولى صفقاته بالتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لمدة ثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء فى حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمرى المدير التنفيذى، وحسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

وفضّل الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد؛ نظرا لقدرته الكبيرة على الوصول لشباك المنافسين، حيث سجل حتى الآن 13 هدفا خلال 31 مباراة خاضها مع المصرى البورسعيدى، كما صنع هدفين لزملائه.