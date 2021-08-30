شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الاستئناف: اتحاد الكرة لم يخطرنى بتظلم شيكابالا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، أنه لم يتسلم حتى الآن أى تظلمات من قبل اتحاد الكرة بشأن العقوبات الموقعة على نادى الزمالك ضمن مسابقات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، استلام تظلم من نادى الزمالك على العقوبات الصادرة ضده من إدارة المسابقات بالاتحاد عن الأحداث التى صاحبت مباراته أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأكد الاتحاد إحالة التظلم إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد برئاسة المستشار عادل الشوربجى للنظر فيه، وبذلك تكون قرارات الإيقاف الصادرة عن إدارة المسابقات محل التظلم مؤقتة لحين الفصل فى التظلم من قبل لجنة الاستئناف إما بتأييد القرار أو تخفيفه أو إلغائه.

وبسؤال المستشار عادل الشوربجي عن استلام التظلم الخاص بعقوبة شيكابالا وموقف لجنة الاستثناف منه أكد أنه حتى الآن لم يتسلم أى تظلم بخصوص هذه القضية.

قرارات المسابقات عن أحداث الجولة الأخيرة للدوري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.