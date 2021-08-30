شكرا لقرائتكم خبر عن "روقا" يجدد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع محمد أشرف "روقا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقود تجديده للفريق لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقام اللاعب بالتوقيع على العقود اليوم، الاثنين، بمقر النادي في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي، وحسين السيد عضو اللجنة، و فاروق جعفر المستشار الفني للإدارة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي، وطارق جبريل المدير المالي.