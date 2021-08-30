شكرا لقرائتكم خبر عن "روقا" يجدد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقع محمد أشرف "روقا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقود تجديده للفريق لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقام اللاعب بالتوقيع على العقود اليوم، الاثنين، بمقر النادي في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي، وحسين السيد عضو اللجنة، و فاروق جعفر المستشار الفني للإدارة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي، وطارق جبريل المدير المالي.
وأعلن نادي الزمالك اليوم أولى صفقاته بالتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد نجم فريق المصرى البورسعيدى لمدة ثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر.
وفضّل الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد؛ نظرا لقدرته الكبيرة على الوصول لشباك المنافسين، حيث سجل حتى الآن 13 هدفا خلال 31 مباراة خاضها مع المصرى البورسعيدى، كما صنع هدفين لزملائه.
كما يمتلك عمر كمال عبد الواحد ميزة قوية، وهى أنه سجل فى مباراتي المصرى مع الأهلى فى الدور الأول والثانى، كما سجل فى شباك بيراميدز، مما يعنى أنه لا يخشى مواجهة الكبار فى الدورى.