7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 30 أغسطس 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها محمد الشناوى يغلق ملف الرحيل عن النادى الأهلى، واتحاد الكرة يحيل تظلم الزمالك على عقوبة شيكابالا وحازم إمام للاستئناف.

محمد الشناوى يغلق ملف الرحيل عن النادى الأهلى

أغلق محمد الشناوى، حارس مرمى فريق الأهلي، ملف العروض الخارجية التى ارتبط اسمه بها الفترة الماضية بعدما حسم الحارس مصيره وقرر البقاء فى القلعة الحمراء. وشهدت الأسابيع الماضية ارتباط اسم محمد الشناوي بعدة عروض خارجية، فى مقدمتها عروض من الخليج وتحديداً من السعودية، كما ارتبط اسم الشناوي بعروض من إسبانيا وإيطاليا.

اتحاد الكرة يحيل تظلم الزمالك على عقوبة شيكابالا وحازم إمام للاستئناف

تسلم الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، تظلماً من نادى الزمالك على العقوبات الصادرة ضده من إدارة المسابقات بالاتحاد عن الأحداث التى صاحبت مباراته أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يتفق مع أجايى على قيمة فسخ العقد.. اعرف التفاصيل

اقترب مسئولو النادي الأهلي من التوصل لاتفاق مع وكيل أعمال جونيور أجايى لاعب الفريق على مقابل مالى يفسخ معه اللاعب عقده مع الأهلي بشكل ودى. وشهدت الفترة الماضية اتفاقاً نهائياً فى الأهلي على رحيل جونيور أجايى وعدم بقائه بالفريق لعدم الحاجة الفنية لجهوده الموسم المقبل.

المقاولون يعلن تجديد دماء الفريق بالموسم الجديد.. اعرف التفاصيل

أعلن المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييراً كبيراً فى فريق المقاولون استعداداً للموسم الجديد، حيث سيتم الاستغناء عن بعض العناصر وضم عناصر جديدة في كل الخطوط بالشكل الذى يفيد المقاولون.

انفراجة فى صفقة انتقال عبد الله السعيد لصفوف الزمالك.. اعرف التفاصيل

باتت فرص عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، كبيرة فى الانضمام إلى الزمالك بالموسم الجديد، حال تمكن النادى الأبيض من توفير متطلبات إتمام الصفقة، خاصة بعدما نجح نادى بيراميدز فى تعزيز صفوفه بالموسم الجديد فى مركز صناعة الألعاب بضم وليد الكرتى من الوداد المغربى والذى كان مرشحا من قبل للانضمام إلى الزمالك.

الإسماعيلى ينتظر قرار إيهاب جلال لتحديد مصير 6 معارين

ينتظر مسئولو النادى الإسماعيلى قرار إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بشأن 6 لاعبين انتهت إعارتهم وعادوا للدراويش بنهاية الموسم الجارى، وهم حازم مرسى ومحمود عبد الله التى انتهت إعارتهم للقناة، ومحمود صلاح الذى انتهت إعارته لغزل المحلة، ومحمد مخلوف وإبراهيم أبو اليزيد اللذين انتهت إعارتهما لمصر المقاصة، ووجيه عبد الحكيم الذى انتهت إعارته للإنتاج الحربى.

كارتيرون يتلقى عرضا إماراتيا بعد التتويج بالدورى مع الزمالك

تلقى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عرضاً من أحد أندية الدورى الاماراتى خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجح فى قيادة الزمالك بالتتويج ببطولة الدورى المصرى للموسم المنقضي، حيث جاء العرض إلى كارتيرون بشكل رسمى إلا أنه يرفض الكشف عن هويته فى الوقت الحالى، خاصة أنه وفقا لما أخطر به إدارة الزمالك يرغب فى الاستمرار لأطول فترة ممكنة فى قيادة الفريق الأبيض والمنافسة فى الموسم المقبل على التتويج بمختلف البطولات مع الفريق الأبيض.