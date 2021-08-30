شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم الحارس أحمد يحيى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد 2021_2022، ونجح فى إتمام التعاقد مع حارس مرمى نادى الإنتاج الحربى السابق أحمد يحيى بعقد يمتد لثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر.

من جهته رحب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى وإبراهيم حسن مدير الكرة بانضمام أحمد يحيى مُشيدين بقدرات الحارس الفنية والبدنية، وأنه أحد الحراس المميزين بالدورى المصرى، ويمتلك الخبرات التى تؤهله للدفاع عن عرين زعيم الثغر.

وأتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى، إجراءات انتقال لاعب الوسط الدولى البوركينى سعيدو سمبوري لصفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم،عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية مع مسئولى النادى المصرى البورسعيدي.

وأنهى مصيلحى مفاوضات انتقال اللاعب "سعيدو" عقب الجلسة التي عقدها مع سمير حلبيه رئيس النادى المصرى البورسعيدى و كعادة العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين تم الاتفاق على أنتقال اللاعب لصفوف زعيم الثغر.

وأكد حسام حسن، المدير الفني للفريق، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، على الإمكانيات الكبيرة للاعب وأنه سوف يكون إضافة قوية وكبيرة لصفوف زعيم الثغر.