هل ينضم جونيور أجايى للزمالك حال رحيله عن الأهلى؟

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القاهرة - سامية سيد - رغم استقرار الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على رحيل النيجيري جونيور أجايى عن الفريق بالموسم الجديد، إلا أن إدارة القلعة الحمراء اصطدمت بقرار اللاعب برفض الرحيل عن النادى إلا عن طريق الرحيل المجانى وفسخ التعاقد لينضم لنادٍ جديد دون استفادة الأهلى بأى أموال من الصفقة، وهو الأمر الذى يرفضه مسئولو القلعة الحمراء حتى هذه اللحظة خوفاً من انتقال اللاعب للزمالك، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ماذا قدم جونيور أجايى مع الأهلى؟

ج: إجمالا لعب أجايى مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11304 دقائق، سجل 41 هدفا وصنع 30 ونال 14 إنذارا، وحصد مع الأهلى 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى.

س: لماذا يفكر الأهلى فى رحيل جونيور أجايى؟

ج: الأهلي أعلن ضم ثنائي أجنبي للموسم المقبل هما لويس ميكيسون من سيمبا، وبيرسي تاو من برايتون، ويملك الأهلي حاليا 7 لاعبين أجانب هم علي معلول، وأليو ديانج، وبدر بانون، وجونيور أجايي، ووالتر بواليا، ولويس ميكيسون، وبيرسي تاو ، ويحتاج الأهلي للتخلص من أجنبين قبل بداية الموسم المقبل، إذ تسمح لائحة القيد للدوري في الموسم المقبل بقيد 5 لاعبين أجانب، مع معاملة اللاعب الفلسطيني على أنه مصرى، واتجه الأهلى للاستغناء عن جونيور أجايي ولاعب أجنبي آخر والأقرب هو الكونغولي والتر بواليا الذي يملك أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل قيد الثنائي الجدد بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني القادم من سيمبا التنزاني .

س: هل كان أجايى يشارك بصورة أساسية مع الأهلى؟

ج: ابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة ما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى في الفترة الأخيرة مفضلاً الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.

س: كيف يفكر الاهلى فى إنهاء أزمة أجاى ؟

ج: اتفق مسئولو الأهلي مع وكيل أعمال أجايى على منح اللاعب 30% من قيمة عقده المُتبقي، أى ما يقرب من 300 ألف دولار، حتى يفسخ عقده بشكل ودي ويرحل عن الأهلي.

س: هل تلقى جونيور أجاي عرضاً من الزمالك؟

ج: أجايى تلقى عرضًا من الزمالك بعد تأكد رحيله عن الأهلى ورحب بالانتقال للفريق الأبيض الذى يصر على التعاقد معه بشكل مجانى.

س: هل ينتقل أجايى للزمالك حال الرحيل عن الأهلى؟

ج: يرحب أجايى باستمرار التواجد فى القاهرة وعدم العودة لبلاده مرة أخرى، لاسيما أنه يتقاضى راتبا ماديا كبيرا يفوق أى عرض آخر من خارج مصر، جونيور أجايى ينتظر حصوله على الاستغناء من الأهلى وتقاضى قيمة آخر سنة فى عقده مع الفريق ومن ثم يوقع عقود اللعب للزمالك، لاسيما أن أجاى ينتهى تعاقده مع المارد الأحمر نهاية الموسم المقبل ولم تقم إدارة القلعة الحمراء بتمديد التعاقد مع اللاعب.

س: متى يحسم جونيور أجايى قراره النهائى؟

ج: يناقش النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى مع وكيل أعماله جون إدوارد مستجدات الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وغادر أجايى لبلاده لقضاء الإجازة التى حصل عليها من الأهلى على أن يعود بنهاية الأسبوع الجارى لإنهاء أزمة رحيله عن النادى.