شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن أولى صفقاته بالتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك اليوم، الاثنين، أولى صفقاته بالتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد نجم فريق المصرى البورسعيدى لمدة ثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء فى حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمرى المدير التنفيذى، وحسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

وفضّل الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد؛ نظرا لقدرته الكبيرة على الوصول لشباك المنافسين، حيث سجل حتى الآن 13 هدفا خلال 31 مباراة خاضها مع المصرى البورسعيدى، كما صنع هدفين لزملائه.

كما يمتلك عمر كمال عبد الواحد ميزة قوية، وهى أنه سجل فى مباراتي المصرى مع الأهلى فى الدور الأول والثانى، كما سجل فى شباك بيراميدز، مما يعنى أنه لا يخشى مواجهة الكبار فى الدورى.



