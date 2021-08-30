شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز قائمة الراحلين ويتمسك بالقوام الأساسى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة نادى بيراميدز إعداد قائمة اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف الفريق الكروى الأول، وفقًا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، خاصة أن هناك العديد من اللاعبين خرجوا من حسابات الجهاز الفنى.

وترغب إدارة بيراميدز فى الاستغناء عن كافة اللاعبين غير المؤثرين بالفريق من الناحية الفنية، حيث تضم قائمة الموسم المنقضى العديد من الأسماء الذين لم يتم الاعتماد عليهم مثل الأوغندى عبده لومالا، والبيروفي كريستيان بينافنتي فضلاً عن اللاعبين الذين هبط مستواهم مثل الغانى جون أنطوى، وغيره ممن خرجوا من الحسابات الفنية.

فى سياق متصل، باتت فرص عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، كبيرة فى الانضمام إلى الزمالك بالموسم الجديد، حال تمكن النادى الأبيض من توفير متطلبات إتمام الصفقة، خاصة بعدما نجح نادى بيراميدز فى تعزيز صفوفه بالموسم الجديد فى مركز صناعة الألعاب بضم وليد الكرتى من الوداد المغربى والذى كان مرشحا من قبل للانضمام إلى الزمالك.

ويرحب عبد الله السعيد بالانضمام إلى قلعة ميت عقبة حال توفير متطلباته من جانب الفريق الأبيض، ومن المنتظر أن يعلن نادى بيراميدز خلال الأسبوع الجارى بشكل رسمى عن ضم وليد الكرتى.

ووقع عبد الله السعيد من قبل للزمالك إلا أن الصفقة لم تكلل بالنجاح، ولكنه يظل أحد الأهداف المطروحة داخل قلعة ميت عقبة لتعزيز صفوف الفريق ولكن حال مناسبة متطلبات الصفقة لما تحدده إدارة النادى وسيتم حسم مدى إمكانية ضمه من عدمه بشكل نهائى خلال الفترة الجارية.