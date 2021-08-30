شكرا لقرائتكم خبر عن هل كان الأهلى محقا فى عدم بيع المالى أليو ديانج؟.. الأرقام تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو النادى الأهلي ملف رحيل المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، بعدما تعثرت مفاوضات نادى جالاتا سراى التركي، نظرا لرفض النادى التركى الطلبات المالية المقدمة من الأهلى للتنازل عن خدمات الدبابة المالية فى الانتقالات الصيفية.

وتوقف عرض جالاتا سراى التركى عند 5.5 مليون يورو، فى الوقت الذى طلب فيه الأهلى الحصول على 8 ملايين دولار للموافقة على بيع اليو ديانج أو 7 ملايين دولار و20% من عائد بيع اللاعب فى المستقبل للموافقة على إتمام الصفقة، وهو ما لم توافق عليه إدارة النادى التركى وتوقفت المفاوضات بين الناديين.

ونستعرض أرقام ديانج مع الأهلى هذا الموسم في الدورى..

لعب: 33 مباراة

صنع: هدفاً ولم يسجل

أكثر من استخلص الكرة : 347 مرة

أكثر من مرر بشكل صحيح : 1513 مرة

دقة تمريراته : 91%

32 تسديدة منها 5 بين الثلاث خشبات

بهذه الأرقام التى حققها ديانج فى 33 مباراة فى الدورى، فهل كان الأهلى محقا فى التمسك بخدمات أليو ديانج وعدم بيعه مقال 5.5 مليون يورو؟.