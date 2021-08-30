شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: كارتيرون لديه عروض وأتوقع بقاءه بالزمالك.. وعمر كمال صفقة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد المقصود، مدرب الزمالك، أن الجهاز الفنى لم يحدد بشكل نهائى قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء فى الموسم الجديد، وقال عبد المقصود فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة"، الموسم كان صعباً جداً، وتوجنا بالبطولة بعد منافسة قوية نسعى لاستمرارية النتائج الجيدة فى الفترة المقبلة ولدينا لاعبون على أعلى مستوى، وسنكمل ونحصد الكأس.

وأضاف عبد المقصود، "كارتيرون من الطبيعى أن يتلقى عروضاً بعد نجاحه مع الزمالك.. كارتيرون مدرب كبير ولديه عروض ولكنى أتوقع بقاءه مع الزمالك، والحديث عن الراحلين مجرد اجتهادات، وعمر كمال صفقة قوية وإضافة للفريق".

وتلقى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عرضاً من أحد أندية الدورى الاماراتى خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجح فى قيادة الزمالك بالتتويج ببطولة الدورى المصرى للموسم المنقضي، حيث جاء العرض إلى كارتيرون بشكل رسمى إلا أنه يرفض الكشف عن هويته فى الوقت الحالى، خاصة أنه وفقا لما أخطر به إدارة الزمالك يرغب فى الاستمرار لأطول فترة ممكنة فى قيادة الفريق الأبيض والمنافسة فى الموسم المقبل على التتويج بمختلف البطولات مع الفريق الأبيض.

وحرص كارتيرون على عقد اجتماع مع إدارة الزمالك لتحديد متطلباته فى الموسم الجديد، للتأكيد حول استمراره فى قيادة الفريق وذلك حتى تعمل الإدارة فى تحقيق متطلباته لدعم الفريق وغادر المدرب الفرنسى، القاهرة، من أجل قضاء إجازة بعد الانتهاء من بطولة الدورى الممتاز على أن يعود بعد 5 أيام لبدء التجهيز للموسم الجديد.

وتوج الفرنسى باتريس كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، مع الزمالك بعد أن حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.