شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يرفض التخلى عن قوامه الأساسى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء أحمد سليمان، قرر عدم مناقشة أى عروض للاعبى الفريق قبل مواجهة نادى الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر، وقال أمين فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، لا تنازل عن أى لاعب من القوام الأساسى ومتمسكين بإقامة مسابقة الكأس لأن هذا هو الطبيعى ومن حقنا لعب نصف النهائى.

وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة اللواء أحمد سليمان، استمرار الجهاز الفنى الحالى بقيادة أحمد بيبو لتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد بالممتاز "ب".

كما قرر قرر مجلس إدارة نادى أسوان تعيين عبد الناصر عباس فى منصب مدير الكرة واستمرار باقى عناصر الجهاز الفنى والإدارى والطبى كما هى دون تغيير.

وحدد الجهاز الفنى لفريق أسوان الأربعاء 1 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد 2021/2022.

من ناحية أخرى، أكد عبد الرحمن إسماعيل، وكيل أعمال محمود شبانة لاعب أسوان، أن اللاعب لم يوقع لنادى فاركو أو لأى نادٍ آخر بالدورى المصرى كما تردد فى الفترة الأخيرة.

وقال وكيل شبانة فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن اللاعب ينتظر موقف أسوان أولاً لتحديد مصيره، وأن اهتمام الزمالك بخدمات اللاعب مجرد شائعات.

وفاز الأهلى بهدفين مقابل هدف على أسوان خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتذيل أسوان جدول مسابقة الدورى العام برصيد 27 نقطة بعدما تأكد هبوطه رسمياً إلى دورى القسم الثانى بصحبة وادى دجلة والانتاج الحربى.

ومن المقرر أن يخوض أسوان منافسات كأس مصر بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائى، حيث يصطدم أسوان بنادى الزمالك .