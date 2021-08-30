شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى ملف تمديد عقد عمرو السولية بعد معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن النادى الأهلى بشكل رسمى تمديد تعاقد لاعبه عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق ومنتخب مصر عقب نهاية معسكر الفراعنة المقام حالياً استعداداً لمواجهة أنجولا والجابون يومى 1 و 5 سبتمبر المقبل، وأنهى أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء كافة الرتوش على تمديد تعاقد عمرو السولية خلال الأيام الماضية على أن يكون التوقيع الرسمى عقب عودة اللاعب من صفوف منتخب مصر.

عمرو السولية تألق بشدة مع الأهلى فى المواسم الأخيرة، سواء فى عهد السويسري رينيه فايلر المدرب السابق أو موسيمانى المدرب الحالى، كما لعب تعاقد الأهلي مع أليو ديانج في قدرة عمرو السولية على إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومي.

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعي إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح في إحراز أهداف مؤثرة لفريقه كانت سبباً فى فوزه بمباريات مهمة، على رأسها هدفه في نهائي القرن الشهير أمام الزمالك والذى فتح الطريق أمام فوز المارد الأحمر باللقب الأفريقى بعد غياب دام سبعة سنوات، وكذلك هدفه فى كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري الأبطال الأخير.

وتوج عمرو السولية مع الأهلى بـ12 بطولة بواقع خمس بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى بجانب لقبين لدوري أبطال أفريقيا 2020 و2021 والسوبر الأفريقى.