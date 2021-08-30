شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يحسم صفقة ضم محمود حمادة من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو فريق نادى فاركو فى التعاقد مع محمود حمادة، لاعب وسط فريق بيراميدز، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما رحب اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق الصاعد حديثًا للدورى الممتاز.

وينتظر مسئولو فاركو وضع الرتوش الأخيرة فى التعاقد مع محمود حمادة، حتى يتم الإعلان الرسمى عن إتمام الصفقة، لاسيما أن محمود حمادة يعد من أفضل اللاعبين فى مركز وسط الملعب وتألق بشكل مميز مع بيراميدز فى الموسم المنقضى.

وكان نادى فاركو أعلن تعاقده مع عبد الله بكرى مدافع نادى بيراميدز السابق لمدة 4 مواسم بطلب من الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي صفقة عبد الله بكرى لتكون خامس الوجوه الجديدة داخل نادي فاركو بعد التعاقد مع الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمود فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت.

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.