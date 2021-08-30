الامارات | كافاني يغيب عن مباريات الأوروغواي بقرار بريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن كافاني يغيب عن مباريات الأوروغواي بقرار بريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، أن مهاجمه الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة لمنتخب بلاده ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، بسبب القيود الصحية المفروضة على السفر خارج المملكة المتحدة.

وتم إلغاء استدعاء كافاني من قبل اتحاد بلاده للمباريات الثلاث المقبلة المقرر في أوائل سبتمبر ضد البيرو وبوليفيا والإكوادور.

ويتعين على جميع اللاعبين الذين يرغبون في اللعب في بلد مدرج في القائمة الحمراء لحكومة المملكة المتحدة، قضاء 10 أيام في الحجر الصحي عند عودتهم بفندق تختاره الحكومة.

كما أن تعقيدا آخر واجهه اللاعبون الدوليون في أمريكا الجنوبية مؤخرا، ويتعلق بتمديد فترة النافدة الدولية الخاصة بهم لمدة يومين من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، لتعويض التأخير المتراكم من مارس الماضي، وبالتالي ستقام مباراة ثالثة في التاسع من سبتمبر، قبل ساعات قليلة من الاستئناف البطولات الأوروبية.

ورفضت محكمة التحكيم الرياضية استئنافا لرابطة الدوري الإسباني بخصوص قرار الفيفا تمديد فترة النافذة الدولية في سبتمبر. ورفضت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز الأسبوع الماضي السماح للاعبيها بالالتحاق بمنتخباتهم الوطنية، لكن أستون فيلا وافق على السماح للأرجنتينيين إميليانو مارتينيس وإميليانو بوينديا بالسفر، بشرط أن يغيبوا عن المباراة الثالثة للأرجنتين ضد بوليفيا.

وشوهد لاعبا توتنهام الدوليان الأرجنتينيان كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو على وسائل التواصل الاجتماعي في أحد المطارات إلى جانب مارتينيس وبوينديا.

في المقابل، سيبقى برازيليو ليفربول أليسون بيكر وفابينيو وروبرتو فيرمينو في إنكلترا ليحرم السيليساو من خدماتهم على غرار مهاجم الفريق الدولي المصري محمد صلاح الذي لن ينضم إلى معسكر الفراعنة.

وأوضح المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب أنه "بالإضافة إلى أنهم سيغيبون عن مباريات (الدوري الإنجليزي الممتاز)، لا يمكننا أن نتخيل أن لاعبينا سيغيبون عن التدريبات لمدة عشرة أيام (عند عودتهم) من خلال خضوعهم للحجر في أحد الفنادق، وأن يتعرضوا إلى الإصابة بعودتهم إلى الملاعب".

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