الامارات | أوزباكستان تتصدر بطولة آسيا للملاكمة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أوزباكستان تتصدر بطولة آسيا للملاكمة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احرزت أوزباكستان المركز الأول في بطولة آسيا للناشئين للملاكمة التي نظمها اتحاد الإمارات للملاكمة باشراف الاتحادين الاسيوي والدولي، واختتمت أول من أمس في فندق لوميريديان المطار في دبي بينما اختتمت منافسات الشباب مساء أمس.

وحصد منتخب اوزبكستان للناشئين ذكورا واناث 11 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية، تلاه منتخب كازاخستان برصيد 12 ميدالية وبواقع 4 ذهبيات و 3 فضيات و5 برونزيات، ثم الهند برصيد 6 ميداليات وهي ذهبيتين وفضية و3 برونزيات، ثم إيران ذهبية وبرونزيتين، وقرغيزستان بفضيتين و4 برونزيات وطاجيكستان 7 فضيات وبرونزية، تلاهم العراق بفضية وبرونزية، ومنغوليا بفضية واحدة، والإمارات ببرونزيتين، والنيبال برونزية واحدة.

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