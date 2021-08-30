الوداد المغربي يحسم الجدل حول رحيل وليد الكرتي إلى الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى نادي الوداد المغربي التقارير الذي تحدثت عن انتقال صانع ألعاب الفريق، وليد الكرتي، إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سعيد الناصيري، رئيس النادي المغربي، في تصريحات للقنوات الرياضية المغربية، اليوم الإثنين، إن الأخبار التي تأتي من مصر بخصوص توقيع اللاعب وليد الكرتي لأحد ناديي الزمالك أو بيراميدز "عارية من الصحة".

وأضاف الناصيري: ”الوداد لا يمكنه التخلي عن لاعبه ما لم يعثر له على بديل جيد“.

وأكد رئيس نادي الوداد أن الكرتي تلقى بالفعل عروضاً من مصر وخارجها، بالإضافة إلى اللاعبين أشرف داري وأيمن الحسوني، مشدداً على أن النادي المغربي "لن يتخلى عن واحد من هؤلاء، لا سيما وليد الكرتي، ما لم يجد بديلاً جيداً يمكنه أن يغطي مركزه“.

وتابع الناصيري: ”الكرتي يستحق الخروج للاحتراف، فقد أعطى الكثير للوداد، لقد لعب لمدة تسع سنوات في مستوى كبير، ولم ينل ما يستحق، ومع ذلك، فسيكون من غير المعقول التخلي عنه في ظل حاجة الوداد إليه، لأنه لاعب لا يعوض، أما إن عثرنا على بديل، فسنكون مستعدين لكي نستجيب للعرض الجيد، على أساس أننا نقدم خدمة للاعب وللفريق أيضا“.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "البطولة" المغربي، أن بيراميدز تواصل مع الوداد المغربي في الساعات الأخيرة، وقد يشهد الوقت المقبل تغيراً في مستقبل اللاعب.

ويلعب الكرتي (27 عاماً) في الوداد منذ عام 2013، حينما انضم له قادما من أولمبيك خريبكة.

وشارك الكرتي في 42 مباراة هذا الموسم مع الوداد المغربي، سجل سبعة أهداف وصنع 7 أخرى.